Gromadzenie grup AW18 – to jest kup buty damskie UGG Classic

Przedstawimy grupę twórców z najnowszą kolekcją kobiet wyprzedaż ugg

: odważne, nieskrępowane, zaawansowane myślenie.

Spotkaliście się z naszą grupą wiele lat temu, a jej członkowie zmieniają się jak my. W tym sezonie pojawią się aktorzy, artyści, muzycy, fotografowie, podróżnicy i surferzy, ale każdy z nich jest czymś więcej niż tą wytwórnią. Tworzenie sztuki, takiej jak Manhattan Beach, Hollywood Hills, Lake Tahoe i odkrywanie różnych krajobrazów Kalifornii.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy zasiądziemy z członkami Kolektywu, opowiemy im historie i pokażemy wam swój intymny, niefiltrowany wygląd. Najpierw jednak zapoznaj się z każdym z poniższych.

Sasha Lane

Z jej odważnym duchem i charyzmą na ekranie, Sasha Lane zwraca uwagę jako gwiazda Hollywood. W 2016 roku zadebiutowała jako gwiazda “American Honey” Andrei Arnold. Teen Vogue ostatnio dodał ją do zmiany “Change of Class of 2018” i może zobaczyć ją z wieloma nadchodzącymi filmami, w tym Hellboy z Milla Jovovich.

Gianni Lee

Gianni Lee to stworzony przez siebie człowiek renesansu stworzony przez artystę wizualnego z Los Angeles, producenta muzycznego, dj-a, projektanta mody. Po raz pierwszy zaczął zyskiwać popularność dzięki sukcesowi jego wirusa miksowania i popularności kultowej marki street wear, kartelu Babilon noszonego przez coś takiego jak Rihanna. Jego jasne i symboliczne obrazy oraz street art (które można zobaczyć na całym świecie) mówią prawdę o amerykańskich i zagranicznych problemach społecznych.

Clementin leeby

Muzyk Clementine Creevy założyła w wieku piętnastu lat obiecującą grupę rockową, Cherry Glazerr, i od tej pory wydała dwie uznane płyty. Bardzo złożona i głośno nieświadomie piosenka Cherry Glazerr ma ostrą, pokorną perspektywę w duchu punka i świata. Clementine udekorowała także swój debiut na ekranie hitem programu telewizyjnego “Transparent”, który pojawił się jako wokalista zespołu “Glitterish”….