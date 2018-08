kvinners parajumpers parka salg

Så skutt jeg ned den hemmelige snarveien til Harrods (Basil Street) og så på canadiske gutteseksjonen fra Canada Goose. Det var et rimelig valg, kvinners billige kvinners parajumpere parka parka salg og etterbehandling synes å være veldig bra. De er mye mer beskjedne enn Moncler. Stoffet ser også mer slitesterkt ut, det totale plagget syntes å vare lenger og var behagelig enn moncler så det er ingen feil her enten i kvalitet eller 5F. Men det var ikke noe her. Når du fjerner et merke fra kanadisk goose-frakk, er de for det meste veldig standard og veldig middelmådige. Det er ingen klare detaljer og spesielt smarte tekniske funksjoner. Vanilje. Kanadisk gås synes å være mest populær, spesielt i hiphop og kjærlighetskonsult, men designdifferensiering er ikke tilstrekkelig sett. Hva handler det om noen merker?

Innstilling av Parajumpere på disse to merkene er en utrolig oppmerksomhet til den tekniske kvaliteten og detaljene i det plagget. Flaggskipet har et kjølig snapskruehalsfeste. Snap hook nakkefester har to versjoner. Begge virkelig jobber virkelig. Deretter er det skjulte lommer, lufteåpninger, dobbeltbånd av snapfeste, etc., noe som gjør det enkelt å åpne og lukke disse popperne. Klærstrukturen har en tendens til å ha bedre skreddersydde lommer enn mer typiske patchlommer. parajumpers parka til salgs har definitivt sitt eget utseende uten et merke. Selv om jeg føler at kanadisk gås og Moncler er litt generelle.